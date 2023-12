Il derby dell’Etruria ad Arezzo fatale al tecnico del Perugia: Baldini esonerato

Il derby tosco-umbro è molto sentito e gli effetti della vittoria dell'Arezzo sul Perugia non hanno tardato a farsi sentire...

Doveva essere, il derby dell'Etruria, una base per il rilancio in classifica del Grifone umbro nelle parti altissime del girone B di Serie C e invece dopo la sconfitta di Arezzo il Perugia è stato affidato al tecnico della Primavera, Alessandro Formisano.