Il derby dopo due sconfitte: il conforto della Lega Pro per Taranto-Foggia

Il Taranto ha fatto sapere che è un grande onore per la società rossoblu poter contare sulla presenza dei vertici della più grande lega professionistica di calcio italiana per numero di club partecipanti. La visita di Vulpis a Taranto si inserisce all’interno delle normali attività relazionali e istituzionali della Lega che porta ogni domenica il presidente Ghirelli e i vertici della stessa in tour negli stadi della Serie C per un confronto diretto con le dirigenze dei club.

Sul campo, questo derby in cui il Taranto sabato ospita il Foggia sarà delicato. Entrambe si ritrovano nei bassifondi della classifica del Girone C del campionato di serie C, entrambe cercano il riscatto dopo le pesanti sconfitte dell’ultimo turno. Gli ionici hanno perso per 3-0 con la Gelbison in trasferta, i satanelli hanno subito un pesante 0-4 casalingo col Pescara. La gara in programma alle ore 17.30 allo stadio Iacovone sarà diretta da Paride Tremolada di Monza, assistito da Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Matteo Pressato di Latina. Il quarto ufficiale sarà Giuseppe Rispoli di Locri.