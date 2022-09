Il Foggia e il derby vinto: “Pensiamo alla curva, loro vogliono il bene della squadra”

Nel merito: "Questo gruppo è giovane, ha bisogno di tempo, di giocare e va sostenuto. Bisogna essere sereni: non abbiamo parlato di vincere il campionato, ma di giocarcela con tutti a viso aperto. Si boccia un allenatore dopo due giornate, quando qualcuno attendeva la primavera per esprimere giudizi su un altro allenatore... Non è corretto verso una società che ha fatto grossi investimenti perché i tifosi possano divertirsi. Invece è scattata una caccia alle streghe che non solo mi ha irritato, ma trovo vergognoso nei confronti di squadra, mister e società. Sono atteggiamenti che non fanno il bene del Foggia: ai gufi dico che non fanno il bene del Foggia. Sono stanco di essere messo di fronte ai risultati negativi, gli addetti ai lavori che danno una valanga di giudizi affrettati devono avere la pazienza di aspettare, fateci lavorare con serenità. Lo spero per il bene e l'interesse del Foggia. Se mettiamo in discussione Boscaglia significa che di calcio non capiamo nulla. I ragazzi sapevano di aver fatto una prestazione indecorosa al Picerno, ma con la Virtus Francavilla mi è piaciuta la determinazione e la voglia di non subire. Noi rimaniamo coi piedi per terra, con umiltà e con la voglia di fare bene".