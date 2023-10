Il Foggia ferma la serie positiva del Brindisi: derby, tutto nel primo tempo

Il derby numero 27 tra Foggia e Brindisi finisce con la vittoria del Foggia per due a zero con i rossoneri che hanno chiuso la gara già nel primo tempo.

Il derby va dunque al Foggia, che per una notte si ritrova prima in classifica, seppur accanto alla Juve Stabia. Non accadeva dai tempi di Giovanni Stroppa in panchina.