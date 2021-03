Il Gubbio fa la storia: vince il derby con Perugia dopo 73 anni e aiuta Caterina!

L'ultima vittoria del Gubbio nel derby era il 2-1 del 30 maggio...1948. Ora un nuovo capitolo di storia per il club umbro

Il Perugia ha fatto harakiri nel derby di Gubbio, valido per la 31esima giornata del girone B di Serie C. Perugia subito avanti con Murano (al 4' minuto), ma nella ripresa si è fatto sorprendere due volte da Signorini e poi da Pellegrini. Inutile poi il gol di Angella nel finale. Il 17 marzo 2021 è entrato di diritto nella storia del Gubbio allenato da Vincenzo Torrente che solo un mese fa era in crisi nera e super contestato. E non solo per meriti sportivi.