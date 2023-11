Il Novara è ultimo e Vercelli prepara il derby con un sondaggio storico…

Pro Vercelli settima nel girone A di Serie C con 21 punti e Novara desolatamente ultimo a quota 5. Quello che si sta attendendo è dunque un derby del lunedì tra Pro Vercelli e Novara, che mai come quest’anno pende decisamente verso la squadra bianca.

E' così che Vercellinotizie.it, per ingannare l'attesa, ha deciso di fare un gioco che consiste nel scegliere, tra quattro derby ben selezionati, quello che è rimasto maggiormente nel cuore agli sportivi vercellesi, prendendo in considerazione solamente i derby giocati in casa negli ultimi 40 anni, al “Robbiano” prima, al “Piola” poi.

Ma il Novara ci starà a fare da vittima sacrificale proprio in un derby? Le parole del tecnico azzurro, Giacomo Gattuso: "Dobbiamo prendere il derby come un’opportunità, sperando possa dare il via alla nostra stagione. La Pro Vercelli è una squadra compatta e in salute, tutti corrono e lottano, abbiamo grande rispetto ma in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi e a risolvere le problematiche che abbiamo. Vogliamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Siamo ultimi in classifica, i fischi, le critiche e le contestazioni sono normali, dobbiamo tapparci le orecchie e andare avanti, la stagione è lunga e nel calcio tutto può cambiare”.