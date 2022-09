Il Pifferaio trascina i tigrotti: gol di Piovaccari e derby campano al Giugliano

Derby spettacolo al Partenio di Avellino, con Piovaccari che ha mantenuto la promessa: gol e vittoria. 4-1 per il Giugliano sulla Turris, che è partita con una tattica attendista, e infatti dopo 7 minuti di gioco a Piovaccari viene annullato un gol per fuorigioco. La Turris però riparte, crea una occasione e la partita diventa combattuta.

Il Giugliano al 28′ trova il gol del vantaggio con Ceparano. La Turris, prova a reagire ma segna anche Piovaccari. Terzo gol in campionato per l’esperto attaccante del Giugliano. Il gol del 2-1 da parte della Turris chiude il primo tempo.

Nel secondo tempo la Turris crolla e dopo altre due reti del Giugliano il prosieguo del match non regala altro, se non tentativi degli ospiti che non impensieriscono gli avversari che poi vanno sotto la curva a festeggiare.