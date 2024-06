Il Vicenza è rimasto in C: ma il boccone amaro da derby per il Padova arriva da Venezia…

Ci è voluto anche un veneziano per spingere il Padova in Serie A 30 anni fa. Massimiliano Rosa porta con sè tanti ricordi...Quest'anno invece il Padova è rimasto giù e il Venezia è salito in A...

"In otto derby contro il Venezia non ho mai perso. Quando ero in Laguna ero considerato il padovano, qui il contrario, con la differenza che a Padova mi hanno sempre voluto bene. Sono contento della promozione del Venezia, ma speravo che anche il Padova riuscisse a salire in B. Sarebbe stata una gioia veramente grande", queste le dichiarazioni di Massimiliano Rosa, talento oggi 53enne cresciuto nel Venezia-Mestre ma in campo con la maglia del Padova dal 1990 al 1996 e dal 1998 al 2000.

Il grande ex le ha rilasciate in una grande occasione

Le parole di Rosa hanno fatto da corollario all’evento organizzato all’Appiani per celebrare i trent’anni dall’ultima conquista della Serie A del Padova.

In questa estate il Padova ha dovuto abbandonare la corsa verso la Serie B dopo l'eliminazione nel derby con il Vicenza. Ma se i biancorossi poi sono rimasti in C, il vero boccone amaro patavino è stato il derby incrociato con il Venezia promosso nella massima serie.