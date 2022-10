In Sardegna un derby da sold-out: entusiasmo a Sassari, arriva l’Olbia in crisi

Torres-Olbia: “Vanni Sanna” esaurito. In cinquemila per assistere al derby. Domenica 23 ottobre alle 15,30 in tribuna ci sarà anche Ghirelli, presidente della Lega Pro.

Redazione DDD

In Sardegna un derby da tutto esaurito: la sfida Torres-Olbia vedrà il Vanni Sanna senza un posto vuoto. A 48 ore dal match tutto sardo della serie C sono finiti i biglietti per assistere alla gara di domenica pomeriggio (ore 15.30) a Sassari.

Torres favorita

La squadra di casa arriva da sette risultati utili di fila. Proprio per l'entusiasmo dei tifosi, la società ha lavorato ed è riuscita ad ottenere ulteriori posti a disposizione dei tifosi. Ma ad un certo punto è scattato il tutto esaurito e chi non riuscito a procurarsi il prezioso tagliando potrà vedersi il match in diretta streaming su Eleven e nella Diretta gol di Sky.

Due settimane fa c'era già stato un derby, ma giocato a Olbia in Coppa Italia e finito con la vittoria per 2-1 dell'Olbia. Ma la squadra olbiese in campionato ha ottenuto solo due pareggi nelle stesse sette giornate in cui la Torres conquistava 11 punti. Ecco perché in casa gallurese si arriva al derby in silenzio stampa.