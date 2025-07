Jesus Christ Mawete al Livorno: tra talento e… nome da copertina

L’Unione Sportiva Livorno 1915 accoglie Jesus Christ Mawete, giovane talento classe 2005 cresciuto nel Bra e pronto a farsi valere in Serie C. Con oltre 80 presenze in Serie D, il centrocampista promette visione e personalità.

Davide Capano Redattore 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 13:48)

Jesus Christ (Mawete) arriva a Livorno: talento e corsa a centrocampo — Un nome che non si dimentica facilmente: Jesus Christ Mawete è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Il centrocampista, nato il 15 aprile 2005 e di nazionalità italiana come riporta transfermarkt.it, porta con sé non solo un nome che fa notizia, ma anche un bagaglio di esperienza maturato nella Serie D italiana, dove ha collezionato oltre 80 presenze con la maglia del Bra.

Jesus Christ Mawete con la maglia del Bra (Foto tratta da www.acbra.it)

Dopo l’annuncio ufficiale, i tifosi amaranto si dividono tra entusiasmo per il profilo tecnico e ironia benevola sul nome: “Speriamo faccia miracoli a centrocampo!”. Ma al di là dei giochi di parole, Mawete è un profilo serio, giovane e con margini di crescita importanti.

Dalla Serie D al professionismo: il cammino di Mawete — Cresciuto nel vivaio del Bra, Mawete ha saputo ritagliarsi uno spazio importante anche in prima squadra, diventando titolare fisso in una delle squadre più solide della Serie D. La sua forza? Intelligenza tattica, buona tecnica e un’invidiabile capacità di recupero palla. Nonostante la giovane età, ha dimostrato di saper gestire la pressione e guidare il centrocampo con maturità.

Con il passaggio al Livorno, Mawete compie un salto importante verso il professionismo. La Serie C rappresenta una sfida, ma anche una grande opportunità per mettersi in mostra e contribuire alla risalita del club toscano.

Un "Cristo" amaranto: grandi aspettative — Qualcuno potrà fare battute sui social, ma dietro al nome c’è un giocatore concreto, determinato e con la testa sulle spalle. E sarà il campo, come sempre, a parlare.

Il club amaranto punta su di lui per aggiungere qualità e dinamismo alla mediana. Con un nome così, la pressione è comprensibile. Ma Mawete sembra pronto a essere un tassello di livello per un ambizioso Livorno, in un campionato di Serie C che si preannuncia tostissimo.

Il Livorno su Instagram: "Benvenuto Jesus Christ Mawete!" — L’Unione Sportiva Livorno 1915 ha dato oggi il benvenuto a Jesus Christ Mawete su Instagram:

"Jesus Christ Mawete è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! 🇱🇻 Cresciuto nelle giovanili del Bra, passato in prima squadra mette a referto più di 80 presenze in Serie D. Adesso è pronto a calcare i campi di Serie C con la maglia amaranto. Benvenuto!".

L’augurio è che il suo arrivo possa segnare un nuovo corso. Un nome iconico, una carriera ancora tutta da scrivere, e una maglia amaranto da onorare. Che sia l’inizio di una storia... leggendaria.