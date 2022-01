Juanito Gomez sfiora l’impresa: pareggio Virtus Verona nel finale del derby

Ci ha provato fino alla fine, la Virtus Verona. E alla fine ha agguantato il pareggio, al 94' con Pellacani. Il derby si era aperto con la rete del fuoriclasse del Legnago. Juanito Gomez.

Avevano ragione Mandorlini e Hallfredsson nel pre-partita. Juanito Gomez, ex Verona è ancora fortissimo. E' finito 1-1 il derby veronese di Serie C fra Legnago Salus e Virtus Verona, giocato domenica 23 gennaio allo stadio Sandrini. Resta aggrappata al treno playoff la Virtus di Gigi Fresco, mentre i biancoazzurri del Legnago allenati da mister Serena (nella foto) sono sempre più invischiati nella zona play-out.

La Virtus ha fatto tanto possesso palla e creato occasioni soprattutto per Arma e Metlika. Fino allo spunto di Gomez, che ha portato in vantaggio il Legnago nel primo tempo. A maggior ragione perchè alla ricerca del vantaggio, nella ripresa la Virtus ha continuato a fare la sua partita con altre occasioni, fino all’ultimo assalto in cui Pellacani pesca il jolly con un gran diagonale al volo.