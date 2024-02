Juve Stabia capolista, derby campano vinto col fiatone: la Turris meritava il pari

Girone C di Serie C: Juve Stabia capolista con 58 punti e 7 punti di vantaggio sul Benevento secondo. Ma nel derby con la Turris sedicesima il risultato è di misura...

La Juve Stabia ha sofferto ma ha ritrovato soffrendo la vittoria nel derby contro la Turris. Alla Turris resta il rammarico di non aver conquistato un pari che avrebbe ampiamente meritato.

Il rientro in panchina di Guido Pagliuca

Tecnico della Juve Stabia al suo posto dopo l'ennesima squalifica e Juve Stabia subito in vantaggio dopo due minuti con il gol di Andrea Adorante.

Nel primo tempo proteste di Pagliuca per un possibile rigore, ma questa volta solo giallo e niente rosso. La Juve Stabia poi cala e nella ripresa prova a gestire. Diverse occasioni per la Turris, ma il risultato non cambia.