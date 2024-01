Juve Stabia, derby campano da 0-0: il ds Lovisa “Basta! Arbitraggi imbarazzanti”…

Lovisa: "Penso che la Juve Stabia dovesse vincere nettamente, però se siamo questi sicuramente arriveremo in fondo. Poi, primi, secondi o terzi lo dirà il campo. Però volevo aggiungere una cosa, secondo me molto importante, che è l'ennesimo arbitraggio in casa imbarazzante e quando dico imbarazzante è fare un complimento. Ho qua la fotografia con me in occasione della mia espulsione. Non ha fischiato un rigore, eppure hanno fatto una parata in area. Noi non chiediamo i rigorini o cose così".