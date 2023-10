Juve Stabia, ultras esclusi dal derby campano: festa con i giocatori al ritorno del pullman in città…

Il derby è della Juve Stabia: le vespe passano al "Liguori" battendo la Turris con il finale di 2-1. Gialloblu vincenti con le reti di Erradi e Mignanelli. Ai corallini non basta il bellissimo gol di Pugliese.

La Juve Stabia ha vinto il derby campano di Serie C a Torre del Greco contro la Turris, scatenando la gioia fra i propri tifosi, per i quali però c'era il divieto di trasferta. E allora al ritorno del pullman delle vespe a Castellammare, ecco la grande accoglienza e la festa. I giocatori sono scesi dal pullman e hanno cantato e fatto cori con i tifosi.

Espulso Guido Pagliuca, il tecnico della Juve Stabia: “Ho detto che era sempre in terra Scaccabarozzi, lui è venuto e, visto che va di moda, niente giallo e subito cartellino rosso. Ma non mi sento bersagliato”.

Le altre dichiarazioni: "Abbiamo fatto una grande partita per 70 minuti. Gli altri 25 minuti abbiamo giocato con la paura addosso e con un po’ di presunzione. Una cosa che non dobbiamo fare, perché se alla fine Thiam non ci mette una pezza andiamo ad intaccare una prestazione importante".