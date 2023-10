La crisi del Vicenza continua: 1-1 nel derby contro il Padova

Il Padova fa soffrire il Vicenza, agguantando i rivali proprio nel finale: è 1-1 nel derby veneto. Per gli ospiti una bella gioia, mentre prosegue la crisi del Vicenza

Una beffa atroce per il Vicenza, proprio quando sembrava vicina la fine del tunnel. I biancorossi non vanno oltre l'1-1 nel derby contro il Padova, subendo la rete del pari all'84. Un match ben gestito dai padroni di casa, che si perdono proprio sul più bello, proseguendo la striscia negativa. Una vittoria che manca dal 30 settembre scorso, quando i ragazzi di Diana superavano per 3-0 l'Atalanta U23. Dopo quella sfida sono arrivate tre sconfitte e due pari, a certificare il momento negativo.