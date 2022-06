La riammissione in B si allontana: Vicenza, sarà derby con il Padova

Cinque derby, regionali e del nordest si profilano all'orizzonte per il Padova: Vicenza, Triestina (se riuscirà ad iscriversi alla prossima C), Pordenone, Virtus Verona e Arzignano.

E' in via di definizione il girone A del prossimo campionato di Lega Pro, quello in cui dovrebbe militare il Padova. E in chiave derby dovrebbero esserci anche i super rivali del Vicenza che speravano di essere riammessi in B a causa delle gravi difficoltà della Reggina. Ma i calabresi stanno superando i loro problemi societari ed economici.