La Triestina torna al “Nereo Rocco” per il derby con il Padova: “Comune, parole ma non fatti”

"L’importante partita contro il Padova sarà l'ultima a disputarsi al Rocco prima che i lavori di ristrutturazione dello stadio prendano finalmente il via a gennaio. Secondo quanto comunicatoci, i lavori, che includono il rifacimento completo del campo, dovrebbero essere completati tra marzo e aprile. Ci auguriamo di vedere il maggior numero possibile di tifosi per la partita con il Padova di venerdì 22 dicembre. Quello sarà il momento di riunirsi come comunità Triestina e di dare alla nostra squadra un arrivederci memorabile nell'ultima partita in casa prima della pausa per la ristrutturazione. - si legge nel comunicato - Personalmente volevo ringraziare ancora una volta la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Presidente Massimiliano Fedriga per il loro forte impegno nel progetto e per aver contribuito all'approvazione del finanziamento. Grazie per il sostegno, per la visione e per aver compreso che, mentre uno stadio di alta qualità va a beneficio della Triestina Calcio e della città di Trieste, il continuare a giocare un numero eccessivo di partite in trasferta comporta molte sfide. Purtroppo, sembra che non tutti abbiano questa visione e consapevolezza".