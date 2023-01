Laribi e Guindi cambiano tutto: alla Pro Vercelli il derby del Riso

Beffa per il Novara, rimasto in 10 uomini nella ripresa a causa dell'espulsione di Ciancio all'82'.

La Pro Vercelli aveva iniziato il derby del Riso di Novara con quattro punti in meno rispetto al Novara. Ma il gol vercellese di Yata Guindo, 19enne belga di origini maliane, ha cambiato tutto...

Gol nel finale per la Pro Vercelli e grande gioia per i tifosi delle Bianche casacche. Il gol è arrivato 6 minuti dopo l'ingresso in campo del nuovo acquisto Kevin Larini, il 31enne milanese di padre tunisino che era arrivato a Vercelli poco prima del derby.