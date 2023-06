Lega Pro, presentato il nuovo pallone: si chiama “Artemio” in omaggio a Franchi

Il nome è un chiaro tributo a Artemio Franchi (Firenze, 8/1/1922 - Siena 12/8/1983), un illustre dirigente calcistico italiano che, grazie alle sue innovative idee, nel 1959 fondò la serie C, allora conosciuta come Lega Nazionale semiprofessionisti, di cui divenne presidente. Egli diede inizio all'università del calcio a Coverciano, dove il centro tecnico federale, voluto dal marchese Luigi Ridolfi, fu ampliato e divenne la sede degli azzurri. Come presidente della FIGC dal 1967 al 1976, l'Italia vinse l'Europeo del 1968 e ottenne un secondo posto in Messico nel 1970. Franchi continuò a guidare la Federazione dal 1978 al 1980. Fu anche il numero uno dell'UEFA dal 1973 e il vicepresidente della FIFA dal 1974. Organizzò il Campionato Europeo in Italia nel 1980 e durante il suo mandato come massimo rappresentante dell'organismo calcistico mondiale, l'Italia vinse la Coppa del Mondo in Spagna nel 1982. Artemio Franchi ha rappresentato un'idea di progresso per l'Italia, un simbolo di un'Italia che, grazie alle sue nomine all'UEFA e alla FIFA, poteva essere una guida per l'Europa e il mondo. È stato l'unico dirigente italiano capace di raggiungere tali altezze nel mondo dello sport, facendosi valere per ciò che rappresentava. La sua visione gli permise di anticipare le grandi trasformazioni nel calcio italiano e internazionale.