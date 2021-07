L’esclusione del Novara dalla Serie C getta nel panico i tifosi: “Per noi è la morte”

Una doccia fredda, di quelle destinate a lasciare il segno. I tifosi del Novara sono sotto shock dopo la condanna al campionato dilettanti

Un’esclusione arrivata lo scorso 9 luglio, data nella quale il Novara Calcio ha saputo delle irregolarità riscontrate nell’iscrizione al campionato di Serie C. Irregolarità che hanno portato all’esclusione, e la conseguente condanna a disputare il campionato dilettanti. Una doccia fredda per la società di Leonardo Pavanati, ma anche e soprattutto per i tifosi del club piemontese.

Tifosi che si sono dati appuntamento lo scorso giovedì a Novarello, per protestare contro una decisione che taglierebbe fuori il Novara dai professionisti, prima volta in 113 anni di storia. L’ultima speranza è il ricorso al CONI. Nell’attesa ecco il commento dei tifosi, come riportato da novaratoday.it: “Uno scempio, per noi è la morte, la maglia è della città, è dei tifosi, non è un business per noi. E’ un momento buio per tutti noi”.