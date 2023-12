Lucchese, un mese senza vittorie: Carrarese ok nel derby

Carrarese 1-0 Lucchese: decide il derby la prima rete in stagione di Simeri. Gli azzurri, nonostante le numerose assenze, portano a casa tre punti fondamentali e salgono così al terzo posto nel girone B di Serie C.

Dal canto suo, la Carrarese fa festa nonostante le tante assenze. La squadra di casa si è aggiudica i tre punti in un derby che non è mai stato in discussione per gli uomini di Dal Canto.