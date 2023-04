Lutto e biglietti, la Juve Stabia e il derby: Di Bari: “Sarà molto più che importante”

Il derby campano - valido per il campionato di Serie C - tra la Juve Stabia e l'Avellino è alle porte. Il ds dei campani, in questo caso padroni di casa contro i lupi irpini, ai microfoni di TGSport.

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia farà da cornice ad una delle gare più sentite del torneo. A questa sfida, il calcio stabiese arriva dopo un lutto nelle ultime ore.

Lutto nel mondo dello sport a Castellammare

È scomparso Antonio Di Capua voce che ha fatto la storia della Juve Stabia. Aveva 76 anni. Di Capua, ha raccontato vittorie e sconfitte della Juve Stabia sin dagli anni ’70.

Sul fronte ordine pubblico, invece, l'US Avellino ha fatto sapere che rispetto all'ultimo comunicato stampa relativo alla partenza della prevendita per il derby Juve Stabia-Avellino, il circuito Go2, per motivi di ordine pubblico, ha avviato la vendita per la partita soltanto presso i rivenditori autorizzati. Non sarà possibile quindi acquistare i biglietti online. Biglietti comunque solo per il Settore ospiti.

Su un piano, dal canto suo, strettamente calcistico, il direttore sportivo della squadra di casa - Giuseppe Di Bari - ha voluto parlare ai microfoni di TGSport. Il dirigente ha espresso il suo pensiero sul finale di stagione complicato per le Vespe, centrando l'attenzione sulla partitissima, appunto il derby campano con l'Avellino: "Queste 4 partite che mancano al termine della regular season sono molto importanti, ancor di più lo sarà il derby di domenica perché dopo aver toccato il fondo a Potenza bisognerà trovare la forza di reagire e chiudere il discorso salvezza al più presto. Forse il quarto posto con cui siamo arrivati alla sosta invernale ci ha illusi, dopo l’ottimo girone di andata siamo calati e al ritorno la squadra ha pagato anche lo scotto dei cambi di allenatore. Il nostro doveva essere un anno di assestamento, ora ci ritroviamo in una situazione da cui bisogna venire fuori al più presto per chiudere nel migliore dei modi il campionato".