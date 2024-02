Manca Zeman ma il Pescara c’è: ok il quarto derby stagionale contro il Pineto

Quarto derby stagionale fra Pescara e Pineto. La squadra di Zeman, ma senza Zeman in panchina, ha vinto con due gol di scarto...Non era mai successo nel corso dell'annata fra amichevoli e gare ufficiali.

Lo hanno definito un brutto derby, ma ci sono versioni contrastanti. In ogni caso il Pescara lo ha vinto, 2-0. senza l'influenzato Zdenek Zeman che non è riuscito a presentarsi in panchina.