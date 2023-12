Messina-Catania, 93 anni di distanza dal primo derby

Quello di sabato 9 dicembre si preannuncia un derby speciale per Messina e Catania, non solo per le situazioni ch stanno vivendo i due club. Quello di sabato, infatti avverrà a distanza 93 anni dal primo incontro tra le due squadre siciliane....

Marco Alborghetti Redattore

Quello di sabato 9 dicembre si preannuncia un derby speciale per Messina e Catania, non solo per le situazioni ch stanno vivendo i due club. Quello di sabato, infatti avverrà a distanza 93 anni dal primo incontro tra le due squadre siciliane.

Era il 5 maggio 1920, match valevole per la “coppa federale siciliana”, un torneo Figc tutto isolano. l'allora l’U.S. Messinese sconfisse gli avversari etnei anche se, purtroppo non si hanno risultati ufficiali della gara, tra chi conferma il risultato di 2-0 e chi smentisce la vittoria dei padroni di casa.

A quasi un secolo di distanza ovviamente il calcio è cambiato radicalmente, proprietà, dirigenti e giocatori hanno fatto la storia di entrambi i club, ma l'acerrima rivalità rimarrà eterna.

Le due squadre arrivano a questo derby con umori opposti: i padroni di casa sono terzultimi nel Girone C , in piena zona retrocessione, con all'attivo una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Dall'altra parte invece gli etnei si trovano al nono posto a quota 22 punti, in serie positiva da tre giornate consecutive.

Appuntamento quindi sabato alle 20.45 allo stadio Franco Scoglio di Messina, dove per l'ennesima volta andrà in scena un derby storico e che si prospetta emozionante.

