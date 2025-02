Messina-Trapani, il derby siciliano per il posticipo di C

Messina-Trapani giocheranno per obiettivi diversi in classifica: i primi devono uscire dal pericolo playout, ed i granata devono giocarsi tutte le possibilità residue per aggrapparsi al treno playoff. Messina-Trapani è un match sentito per...

Michele Bellame Redattore 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 21:46)

La nona giornata di ritorno del girone C della serie C, chiude alla grande: stasera alle 20,45 c'è il derby fra Messina e Trapani. Il derby della Trinacria, sarà visibile in streaming su Sky Sport Calcio, che è il canale di riferimento per le partite del campionato di serie C. Messina-Trapani è un match sentito per entrambe le tifoserie. Fra le due squadre c'è una importante rivalità regionale. Messina-Trapani giocheranno per obiettivi diversi in classifica: i primi devono uscire dal pericolo playout, ed i granata devono giocarsi tutte le possibilità residue per aggrapparsi al treno playoff.

Messina-Trapani: visibile in streaming — Il primo derby tra le due squadre si disputò il 9 ottobre 1932 a Trapani, nel campionato di Prima Divisione 1932-1933, quando i peloritani erano noti come U.S. Peloro Messina e i granata come Juventus Trapani. Gli scontri si conclusero con due vittorie dei trapanesi: 4-3 all'andata e 3-2 al ritorno. In totale, il derby ha visto le due squadre affrontarsi in 33 occasioni ufficiali, tra la terza e la quarta serie nazionale, con un bilancio di 13 vittorie dei giallorossi, 12 pareggi e 10 vittorie dei trapanesi.

La storia, in breve, del tifo peloritano La tifoseria organizzata del Messina ha una storia ricca e articolata. Il primo gruppo, i Fedelissimi, nacque nel 1973, seguito da altri come la Gioventù Giallorossa (1980), Uragano CEP (1982), Nocs (1983) e Testi Fracidi (1990). Al 2023, i gruppi attivi includono Fedelissimi, Gioventù Giallorossa, Uragano CEP, Nocs e Testi Fracidi. La tifoseria è gemellata con Frosinone (dal 1987), Avellino (dal 1984) e Modena (dal 1986), mentre un precedente gemellaggio con Pescara (1986-2016) si è sciolto. Amicizie significative includono Vicenza, Nissa, Napoli, Casertana e Monopoli. Le rivalità più accese sono con Reggina (Derby dello Stretto), Catania (Derby di Sicilia), Palermo, Trapani e altre squadre siciliane come Acireale e Siracusa. Antipatie esterne riguardano Foggia, Taranto, Benevento e Catanzaro. La tifoseria messinese è nota per il suo forte sostegno e le coreografie, come quella della Curva Sud durante il derby del 2002.

La storia, in breve, del tifo trapanese La tifoseria organizzata del Trapani ha origine alla fine degli anni '60 con la nascita dei primi club, come il Club Granata “Fontanelle” (1967), seguiti da altri gruppi negli anni '70 e '80. Negli anni '80, compaiono i primi gruppi ultras, come i "Panzer" e i "Boys Warrior", che nel 1985 si uniscono sotto lo striscione CUCN-Comando Ultrà Curva Nord. Nel 1995, tutte le sigle si consolidano sotto il nome Ultras Trapani. Successivamente, la curva si riorganizza con gruppi come il "2 Aprile 1905", "Saturno Crew", "Panzer" e "Gioventù Granata".

Tra il 2011 e il 2020, la media di spettatori oscilla tra 2.989 e 5.179, con picchi durante le stagioni in Serie B. I gemellaggi più significativi sono con le tifoserie di Catania e Folgore Castelvetrano, mentre le rivalità più intense sono con Marsala (derby provinciale), Palermo, Mazara, Lecce e Siracusa. Altre inimicizie includono Akragas, Messina e Avellino. La tifoseria granata mantiene anche rapporti di stima con club come Perugia, Reggina e Licata.