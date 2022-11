Modena, Magnino: “Adesso dobbiamo dare il meglio nei due derby”

Per la Serie B la sosta è praticamente già finita e le squadre sono già pronte per scendere il campo. Durante la conferenza stampa del Modena, oltre all'allenatore Attilio Tessier era presente anche Luca Magnino.

Il centrocampista si è detto pronto per il derby contro il Parma e non solo: "Durante questa pausa abbiamo lavorato tanto e con fiducia, ci siamo ricompattati e sappiamo che possiamo fare meglio. Nelle prossime due affronteremo due derby, gare difficilissime ma siamo carichi".

A livello personale: "Non sono contento di alcune mie disattenzioni, non le ho mai avute e ci sto lavorando. Sono sicuro che non si ripeteranno, io do sempre tutto per il Modena".