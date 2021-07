Monopoli, grande attesa per il possibile derby contro l’Andria. Il match manca dal 2018

A tre anni di distanza dall’ultimo match può tornare un derby attesissimo. Parliamo della sfida fra Monopoli e Andria, che non si gioca dal 2018

Una sfida storica e molto sentita, che da quelle parti attendono da tre lunghi anni. Stiamo parlando del sentitissimo derby fra il Monopoli e la Fidelis Andria, sfida che manca dal 2018. Non c’è ancora l’ufficialità, dato che si attende il ritorno in C dell’Andria, ma in casa bianco-verde l’attesa è già febbrile. Persa la speranza di giocare quello contro il Brindisi (che spera di restare in D), l’augurio è di ritrovare il derby con la Fidelis…