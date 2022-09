Né Immobile, né Arnautovic: l’attaccante con la miglior media gol gioca…in C!

Con una media di 1,6 gol a partita, è l’attaccante della Carrarese a detenere il titolo di miglior bomber in Italia

Marco Alborghetti

Non è un momento felice per i bomber delle big italiane: in vetta alla classifica provvisoria degli attaccanti più prolifici della Serie A infatti dop0 7 giornate non troviamo Giroud, Osimhen, Lukaku, Lautaro Martinez, Vlahovic o la certezza del fantacalcio Ciro Immobile, ma Marko Arnautovic, in forza al Bologna con 6 gol in 7 partite.

Le soprese tuttavia non finiscono qui: se allarghiamo la classifica ai campionati di B e C, infatti scopriamo che è Alessandro Capello, attualmente attaccante della Carrarese, il bomber italiani più prolifico con ben 5 gol in 3 partite, per una media di 1,6 a gara.

Grazie alle sue reti, la squadra toscana si trova in testa al Girone B di Serie C a quota 12 punti. Capello però non pensa minimamente a questo record, ma solo a far bene per i suoi compagni, magari con un pensiero alla Nazionale che di questi tempi avrebbe bisogno di una mano là davanti.