Nuovo derby per il Ravenna beffato dal Cesena, si va a Imola: Atzori “La salvezza è un’utopia”

Domani alle 20.30 derby Imolese-Ravenna: derby caldo, salvezza difficile per entrambe in Serie C

Gianluca Atzori, tecnico di Colleferro, ma ormai romagnolo acquisito, è un doppio ex del derby salvezza di domenica sera allo stadio Galli di Imola. Un anno fa Atzori era l’allenatore dell’Imolese, mentre in passato è stato prima difensore (dal 1997 al 2001) e poi tecnico del Ravenna, nella stagione 2008-2009. Proprio il Ravenna, nel giro di quattro giorni si trova davanti le altre due romagnole del girone, ultimissime chiamate per abbandonare l’ultimo posto e garantirsi quantomeno i playout. Dopo aver sfidato mercoledì il Cesena, per il Ravenna c'è la trasferta di Imola, che per Atzori è il crocevia della stagione: "Lo è sia per il Ravenna che per l’Imolese - ha dichiarato il tecnico a Settesere.it - anche se oggi la salvezza diretta è un’utopia per entrambe. A livello mentale e soprattutto fisico, l’Imolese parte con i favori del pronostico per diversi motivi: non ha avuto casi di Covid, non ha giocato nessun recupero in queste settimane e complessivamente sta meglio dei giallorossi, che hanno affrontato il Cesena mercoledì e soprattutto un mese di marzo durissimo. Detto questo, nel derby non contano solo le gambe, il Ravenna può salvarsi, ma deve fare presto".