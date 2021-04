Di Gennaro toglie il derby dalle mani del Ravenna: clamoroso pareggio Cesena!

Derby romagnolo crudele per il Ravenna e dolcissimo per il Cesena: i due volti di un pareggio....

Il derby della disperazione e della riscossa è diventato il derby delle beffe. Tutto in pochi minuti per il Ravenna che era partito sfavorito ma che aveva la partita in pugno: 2-0 e 11 contro 10 a ridosso del 90esimo. Tutto fin troppo bello prima di un finale clamoroso nel derby romagnolo, grazie ai guizzi dell'eterno Davide Di Gennaro: il 32enne genietto milanese, ex Milan, Reggina, Cagliari e Lazio è diventato l'uomo partita per il Cesena.

Il Ravenna era partito subito forte a inizio gara con la rete di Daniele Ferretti. L'espulsione del cesenate Steffe e il raddoppio di Papa alla mezz'ora della ripresa, avevano fatto sentire i giallorossi fanalini di coda nel girone B di Serie C in una sorte di botte di ferro. E invece ecco la grande reazione del Cesena nel finale. Prima i bianconeri sbagliano un rigore al 38′ con Caturano, poi al 43′ Di Gennaro accorcia con un gran tiro al volo e al 90′ il Cesena può usufruire di un secondo calcio di rigore per un fallo di mano in area del Ravenna. Di Gennaro non sbaglia ed è il definitivo 2-2. Il Cesena esce imbattuto da una situazione molto difficile, infliggendo una mazzata pesantissima al Ravenna, con questa mancata vittoria che potrebbe essere decisiva in chiave retrocessione.