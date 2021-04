Dopo i casi Covid il Cesena al “Benelli”: per il Ravenna il derby della disperazione

Tenui segnali di ripresa Ravenna in Serie C: basteranno per il derby da recuperare contro il Cesena?

Redazione DDD

Un mese fa il derby Ravenna-Cesena, fra i padroni di casa oggi ultimi in classifica con 22 punti nel girone B di Serie C e gli ospiti ottavi a quota 49, era stato rinviato causa Covid. C'erano stati ben 9 casi nel Ravenna, un vero e proprio focolaio su cui era intervenuta l'Asl. Da quel momento è iniziato un tour de force di 11 partite in 40 giorni per il Cesena. Si gioca domani alle 15.00 allo stadio "Benelli" di Ravenna.

Il Ravenna che si prepara per il derby di domani contro il Cesena resta aggrappato alla matematica, ma anche alla speranza di sbloccarsi. L’ennesima ‘ultima spiaggia’ è costituita dalla sfida contro i bianconeri, recupero dell’undicesima giornata. Lo 0-0 casalingo contro la Fermana del sabato di Pasqua ha evidenziato qualche segnale incoraggiante sotto il profilo del gioco, ma ha ribadito la grande lacuna di questa squadra, che, su azione, non segna da 570 minuti.