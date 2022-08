Padova che peccato: subito derby col Vicenza ma la nuova curva Sud non sarà pronta

Gli inconvenienti di giocare il derby subito al pronti-via...

Redazione DDD

Debutto nella trasferta con la Pro Vercelli domenica 4 settembre e sette giorni più tardi il primo appuntamento casalingo nell’attesissimo derby con il Vicenza, che però nell’occasione sarà privo di Ronaldo in quanto l’ex capitano biancoscudato deve scontare quattro giornate di squalifica per l’espulsione rimediata nella finale play off di ritorno con il Palermo.

60 squadre in C

Inizio di campionato in salita per il Padova in base al calendario sorteggiato dalla Lega Pro che rimarrà a sessanta squadre (suddivise in tre gironi) dato che il Consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi di Campobasso e Teramo.

Ecco il commendo di Alessandra Bianchi, presidente del Padova, sulle pagine del Corriere Veneto: "E’ un inizio molto impegnativo avremo il derby col Vicenza subito alla seconda giornata e ci dispiace che sia capitato così presto. Non potremo avere la nuova curva sud pronta e, allo stesso tempo, non potremo affrontare Ronaldo, che sarà squalificato. In ogni caso siamo pronti a giocarcela e ci auguriamo di poter fare il meglio possibile".