Perugia-Guidonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Tornano in campo anche le squadre della terza divisione italiana con l'obiettivo di raggiungere la cadetteria

Jacopo del Monaco 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 18:18)

Al via questa sera il Girone B del campionato di Serie C 2025/2026. Tra le partite in programma alle ore 21:15 c'è anche Perugia-Guidonia, sfida che sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in live streaming.

Perugia-Guidonia, dove vedere la partita di Serie C — Il match della terza divisione del nostro Paese tra Grifoni e Cornicolani si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. Diverse, invece, sono le opzioni per assistere alla sfida in streaming. Oltre a Sky Go e NOW c'è anche Bet365, dove la partita si potrà vedere in maniera gratuita. Dopo aver portato a termine l'iscrizione al sito, quindi, gli utenti avranno la possibilità di godersi il match di C senza costi aggiuntivi.

Come arrivano le due squadre al match — La scorsa stagione, il Perugia allenato da Vincenzo Cangelosi ha sfiorato la possibilità di disputare la qualificazione ai Play-off per la promozione in Serie B. In vista della nuova annata, i biancorossi hanno fatto cassa vendendo Alessandro Seghetti al Padova per 300mila euro, mentre in entrata sono arrivati volti nuovi come Giorgio Tumbarello dalla Lucchese, Luca Calapai dalla Spal e, dal Verona, è arrivato in prestito il 20enne svedese Karlson Nwanege. La squadra umbra ha già fatto il suo esordio ufficiale in questa stagione disputando il primo turno della Coppa Italia Serie C. I biancorossi hanno affrontato i toscani del Pontedera, contro cui hanno vinto ai calci di rigore grazie all'errore di Scaccabarozzi, il primo a calciare dal dischetto.

Il Guidonia, invece, la scorsa stagione giocava nel Girone G della Serie D, dove ha chiuso al primo posto ottenendo la promozione nella terza divisione. La squadra allenata da Ciro Ginestra, così come ha salutato diversi giocatori, ne ha accolti altri: dal Napoli sono arrivati Lorenzo Russo ed Alessandro Spavone; dall'Atalanta l'attaccante 22enne Alessandro Falleni; in difesa si segnala l'arrivo di Erasmo Mulè dall'Avellino. Dopo aver disputato tre amichevoli, tra cui una contro il Latina terminata a reti bianche, i giallorossoblù hanno giocato la loro partita della Coppa Italia Serie C, ma sono stati eliminati dal Benevento, che ha vinto 1-o grazie al gol di Davide Lamesta al minuto 89.

Probabili formazioni — I due allenatori, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbero schierare le rispettive formazioni titolari.

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Giunti, Dell'Orco, Riccardi; Tumbarello, Torrasi, Joselito Gomez; Kanoute, Montevago, Matos. All: Cangelosi

GUIDONIA (3-5-2): Stellato; Esempio, Mulè, Cristini; Zappella, Santoro, Sannipoli, Mastrantonio, Errico; Spavone, Bernardotto. All: Ginestra