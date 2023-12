Pescara-Fermana, il ritorno in panchina di Zeman: “Ora sto bene, è la squadra che deve fare meglio”

Il boemo ha proseguito così: "Ora sto bene e sono contento di aver letto che mezzo mondo mi ha fatto gli auguri di pronta guarigione. Mi ha fatto piacere, sia delle persone alle quali sono più legato sia alle altre che sento e vedo meno ma che mi sono state vicine. In queste 2 partite senza di me come è andata la squadra? Sono sempre critico e continuo ad esserlo. Non mi sono piaciute. Non abbiamo giocato con aggressività in attacco, sono difetti che abbiamo e con la mia assenza sono aumentati perché i ragazzi erano preoccupati per me. Domani ci dovrei essere in panchina, spero...Spero che non succeda nulla", la chiusura sorridente del tecnico della squadra abruzzese terza in classifica nel girone B di Serie C, riferendosi alla gara con la Fermana fanalino di coda domani 23 dicembre alle 20.45 allo stadio Adriatico.