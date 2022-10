Picerno-Potenza a suon di hashtag, il derby lucano cambia orario

Posticipato l'inizio della sfida molto attesa, ad alto tasso di rivalità

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

La Basilicata aspetta con ansia il derby tra Picerno e Potenza ed è già tutto pronto allo Stadio Curcio. Sui social le due compagini stanno già riscaldando l'ambiente lucano per non far perdere neanche un briciolo di quel fattore emozionale che è linfa vitale per una stracittadina.

Entrambe quartultime in C con 5 punti, ma il derby...

Da un lato i padroni di casa con il proprio hashtag #Picernoè - in grado di far vibrare i propri sostenitori - ed una foto spettacolare in quanto ad impatto in cui si vede una leonessa ringhiare ad un leone; dall'altra la squadra ospite dai toni più moderati con gli hashtag #NoisiamoPotenza e #AllTogheter.

La Lega Serie C ha, inoltre, diramato il posticipo delle ostilità che non cominceranno più alle 17.30 ma alle 20.30 per un appuntamento da non perdere.