Pierluigi Collina testimonial della campagna Lilt for Men

Novembre, dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, diventa l'occasione per riflettere sull'importanza della diagnosi precoce. La LILT ( Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ) lancia "LILT for Men" , campagna dal slogan "Fallo per la tua salute", affidandosi a un testimonial d'eccezione: Pierluigi Collina . L'ex arbitro, simbolo di correttezza e sportività, incarna il legame tra sport e salute, promuovendo controlli urologici regolari.

Collina , con un gesto iconico del suo passato, alza un cartellino blu – simbolo della prevenzione maschile – per “ammonire” chi trascura la propria salute. " Il cartellino blu , con il nastro simbolo delle battaglie per la salute, richiama l'importanza dei controlli periodici che permettono di individuare patologie in fase iniziale", spiega Collina . "Lo sport può essere un potente alleato per sensibilizzare su questi temi, e sono felice di contribuire".

Serie C e prevenzione: insieme in campo

Durante la 17ª giornata di Serie C, il cartellino blu sarà mostrato in 30 stadi: i capitani delle squadre lo esibiranno davanti al pubblico, accompagnati da messaggi promozionali sui led e interventi degli speaker per spiegare l'iniziativa . Un simbolico che lega il calcio a un gesto una battaglia per la salute. "Le statistiche dimostrano che gli uomini, più delle donne, ignorano i controlli preventivi, perdendo occasioni cruciali per diagnosi precoci", afferma Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt. "Con LILT for Men vogliamo promuovere la prevenzione e stimolare un cambiamento culturale. Collina, figura rispettata, è il volto ideale per coinvolgere anche i giovani". Fino al 1° dicembre, le sedi Lilt organizzeranno visite, incontri e la distribuzione di materiali informativi sui tumori maschili. "Fallo per la tua salute" non è solo uno slogan, ma un invito concreto a prendersi cura di sé, rompendo i pregiudizi culturali che frenano gli uomini dal sottoporsi ai controlli medici.