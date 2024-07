Pro Patria, si inizia fortissimo: subito tre derby regionali

Partenza impegnativa per la squadra di mister Colombo che affronterà subito tre derby: il primo è quello contro il Renate di Luciano Foschi. Poi Giana Erminio e Feralpi. Derby del Ticino alla quinta in casa.

Pronti via, ed è subito derby. Anzi: tre derby, uno dietro l’altro. La Pro Patria comincia il suo cammino nel girone A di serie C il 25 agosto allo Speroni, ospitando il Renate di Luciano Foschi.Poi la settimana successiva ecco la trasferta a Gongorzola per affrontare l’ambiziosa Giana Erminio e quindi ancora in casa contro la retrocessa ma temibile FerlapiSalò.