Pro Vercelli, Alex Valentini si lecca le ferite post-derby: “Dobbiamo solo lavorare”

Queste le parole dell’esperto portiere (nella foto di Ivan Benedetto per Magicapro.it): “È stata una partita abbastanza sofferta, non siamo riusciti a trovare la quadra giusta. Siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi loro essendo una buona squadra ci hanno messo in difficoltà. Secondo me adesso l’importante è capire gli errori e cercare di migliorarsi per la prossima partita".