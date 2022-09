Pro Vercelli-Novara, brava mamma Rai: il derby del riso in diretta tv

Sabato 24 settembre in campo allo stadio Piola: Pro Vercelli-Novara

Derby con diretta TV per la Pro Vercelli : la sfida di sabato 24 settembre con il Novara , infatti, sarà trasmessa in chiaro anche su RaiSport, sul canale 58 del digitale terrestre.

Dunque, per chi non potesse recarsi allo stadio “Silvio Piola”, ci sarà la possibilità di seguire le gesta delle due piemontesi (Novara 8 punti dopo 4 partite, Pro Vercelli a quota 5 punti) davanti alla televisione. Fischio d’inizio fissato alle ore 16:30.

Intanto, nelle giovanili della Pro, si sta facendo strada Rashed Al-Hajjawi. Rifugiato politico arrivato dalla Palestina, Al-Hajjawi è un classe 2006 destro naturale con grandi doti tecniche, visione di gioco e controllo di palla, oltre a un innato senso del gol. Non è un caso che in passato sia stato seguito da vicino anche da top club quali Juventus, Barcellona e Bayer Leverkusen, che però non sono mai riusciti a tesserarlo fra problemi familiari e burocratici.