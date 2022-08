Pro Vercelli-Novara: il derby del riso c’è…

La Lega Pro ha definito i gironi per il campionato 2022/2023 di Serie C. La Pro Vercelli di Mister Massimo Paci è stata inserita nel Girone A.

La Pro contro Novara e Juventus Under 23, manca l'Alessandria...

I calendari per la stagione 2022/2023 del campionato di Serie C saranno sorteggiati presso la sede del CONI. Diretta TV su RaiSport, come conferma MagicaPro.it con le foto di Ivan Benedetto.