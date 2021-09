Reggiana, solo 1000 tifosi a Modena per il derby? Intanto è febbre Messi-Cigarini…

Il Gruppo Operativo Sicurezza di Modena ha deciso di sospendere la prevendita dei biglietti per il settore destinato ai reggiani. I tifosi si augurano che le prevendite possano riprendere per esaurire i 1.660 tagliandi previsti per i tifosi ospiti.

Cigarini ha stimolato ulteriormente la voglia dei tifosi reggiani di essere lunedì a Modena per il derby. Al riguardo il Gruppo Operativo Sicurezza di Modena ha sbloccato la prevendita dei biglietti. Si potrà ricominciare ad acquistarli sulla piattaforma VivaTicket. Resta il vincolo per i residenti in provincia dell’acquisto del solo settore curva ospiti, consentito ai soli possessori della fidelity card granata. In ogni caso non saranno più di mille, per ora, secondo Reggioonline.com, i supporters della Reggiana a Modena per il derby che andrà in scena lunedì prossimo al “Braglia” alle 21.