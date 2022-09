Rimini-Cesena, la Curva Mare lancia l’appello social per il derby

Le prime indicazioni arrivano sulla modalità di spostamento: "Per chi vuole viaggiare con noi partiremo in scooter per invadere Rimini"; subito dopo arrivano le raccomandazioni sul vestiario da portare allo stadio: "Chiediamo a tutti di vestirsi con una maglietta bianca oppure nera, così da creare un bel colpo d'occhio dentro al settore. Assieme al biglietto dello stadio, è stato pensato un gadget dal prezzo irrisorio e simbolico, che servirà per la coreografia organizzata all’interno del settore. Avanti Curva Mare! Tutti a Rimini in scooter".