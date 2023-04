Sempre derby, Reggiana in Serie B: Face Regia “Il Sassuolo è calcio di soli soldi”, in realtà…

La Reggiana si considera la vera depositaria del tifo e della passione. Ma gli argomenti per valutare al meglio la realtà Sassuolo non mancano...

Redazione DDD Direttore responsabile

Il Vannizagnoli.it stavolta è ambientato in automobile, all’alba, per Reggio Emilia. Su youtube, sulla autotestata giornalista del professionista reggiano trovate video della festa dei tifosi granata in piazza e in circonvallazione, in auto, per il ritorno in serie B della squadra della famiglia Amadei e del presidente Carmelo Salerno. E poi il lavoro fatto venerdì sera a Modena, sul derby con il Parma.

L’analisi e il commento, le riflessioni e le divagazioni partono dalla diretta di face Regia, un gruppo di tifosi della Reggiana che da 7 stagioni realizzano una trasmissione su Youtube, in passato valorizzata anche da Teletricolore, l’emittente di Reggio che si chiama come la seconda parte del nome dello stadio Mapei.

Ebbene, Gabriele Miari, speaker delle gare interne granata, spiega quanto sia impegnativo coltivare la passione per il calcio. Tempo, soldi per le trasferte. Miari abita a Pieve Modolena, la frazione reggiana di cui è originario Zagnoli, che l’ha trovato alla messa di mezzanotte a Natale, in san Michele Arcangelo, a Pieve, appunto, dove il giornalista sposò l’ultimo dell’anno del ’94 la pubblicista Silvia Gilioli. Miari è un operaio, classe 1986, è speaker dalla serie C e anche conduttore di face Regia, in onda ogni settimana, talvolta anche due volte. Era in curva in diretta, da Olbia, è curioso come siano favoriti i non giornalisti, nell’attività giornalistica. “Addirittura - accusa Zagnoli -, il giornalista Marcello Tosi, figlio dell’ex ds granata Doriano, in sala stampa, un mese fa, un’ora dopo la fine dell’1-0 sulla Torres, mi ha fatto notare che non sarebbe regolare realizzare una diretta dalla sala stampa, appunto, assurdo. Perchè la conferenza stampa era finita da vari minuti e in sala stampa c’erano solo pochi giornalisti.

Durante le partite, allo stadio Mapei, persino in Serie C, le dirette sono illecite e lo sono perlomeno le riprese di tutti i tipi, anche dalla tribuna”. Ma il punto è un altro, Miari ha chiuso la diretta, dopo avere intervistato i calciatori - la Reggiana regolarmente mette a disposizione tesserati, anche di primo piano, anche per ore, a questo gruppo di tifosi, con Enrico Cerri da Berlino, tale bomber, Cavaz e il figlio di Sileno Passalacqua, l’attaccante della salvezza in serie B del 1975 -, mentre di fatto non accetta le domande di Zagnoli e non lo accredita da un anno e mezzo, proprio per evitare le sue divagazioni. Ebbene, Miari chiude la diretta spiegando la passione per la maglia, l’espressione della città - e Zagnoli aggiunge della provincia -, ma accusa il Sassuolo: “Il suo è solo il calcio dei soldi”.

E’ falso. “La Reggiana - insiste Zagnoli - dovrebbe avere come modello il calcio Mapei, che parte dal basso, ovvero dalle giovanili, dirette da Francesco Palmieri, attaccante in serie A a Lecce e alla Sampdoria, avrebbe meritato la nazionale, negli anni ’90. Le plusvalenze non sono fittizie, ma esemplari, come la gestione. E poi il fairplay, la pulizia intellettuale del managament del Sassuolo, con una struttura da Champions league”. Una notazione anche sui tifosi. “Considerati che il paese ceramico ha 41mila abitanti, fra abbonati e spettatori, a Reggio il dato è sempre interessante. E alla partita di calcio si dovrebbe andare proprio come a teatro, anche ad applaudire e apprezzare le giocate della squadra ospite, senza isterismi”.