Dopo una stagione da protagoniste nel Girone B di Serie C, Ternana e Pescara si affrontano nella doppia finale playoff. In palio un posto in Serie B: gli umbri vogliono il riscatto, gli abruzzesi sognano la risalita dopo quattro anni.

Michele Bellame Redattore 2 giugno - 16:37

Dopo una stagione lunga e intensa, Ternana e Pescara si ritrovano faccia a faccia per la finale playoff di Serie C 2024/2025. Un duello che sa di riscatto, ambizione e orgoglio: da una parte gli umbri vogliono immediatamente tornare in Serie B dopo la retrocessione; dall’altra gli abruzzesi cercano il ritorno tra i cadetti a distanza di quattro anni.

Playoff serie C: dove vedere il match Ternana-Pescara — Ternana-Pescara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai 2 e Rai Italia. Ternana-Pescara sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now, oltre alla piattaforma Fifa+. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio streaming gratuito su RaiPlay

La Ternana: la forza della continuità e dell’esperienza Il campionato della Ternana Calcio, guidata da Ignazio Abate prima, e poi da Fabio Liverani, ha preso forma fin dalle prime giornate come un percorso di ricostruzione tecnica e mentale. Retrocessa dalla Serie B nella stagione 2023/2024, la squadra umbra ha saputo rigenerarsi, chiudendo al secondo posto nel Girone B con 74 punti nonostante una penalizzazione di due punti per irregolarità amministrative.

Il cammino degli umbri è stato solido e autoritario. Spiccano vittorie di peso, come l’8-0 rifilato al Legnago e il 3-0 contro il Pineto, segnali chiari della qualità offensiva del gruppo. Il tecnico ha alternato moduli come il 4-2-3-1 e il 3-5-2, adattandosi con intelligenza alle diverse sfide.

Nel percorso playoff, la Ternana ha superato ostacoli di livello, tra cui la temibile Giana Erminio, dimostrando compattezza e freddezza nei momenti chiave. “Sapevamo di dover lottare fino all’ultimo minuto di questa stagione, e lo faremo fino in fondo”, ha dichiarato Abate dopo la semifinale.

Il Pescara: entusiasmo, talento e fame di risalita Il cammino del Pescara Calcio è iniziato con il botto: alla prima giornata, la squadra di Silvio Baldini ha espugnato il “Liberati” di Terni con un convincente 2-1, lanciando un messaggio chiaro alla concorrenza. Da lì in avanti, il Delfino ha costruito una stagione regolare solida, chiudendo al terzo posto con 68 punti, pochi dietro proprio alla Ternana.

Nei playoff, il Pescara ha brillato per intensità e concretezza: significativa la vittoria per 4-1 in trasferta contro l’Audace Cerignola, uno dei momenti chiave dell’intero torneo. “Questo gruppo ha qualcosa di speciale. Siamo cresciuti, maturati e ora vogliamo prenderci quello che meritiamo”, le parole del tecnico biancazzurro alla vigilia della finale.

Finale dal sapore speciale — Ternana e Pescara tornano a sfidarsi dove tutto è iniziato: la finale playoff riporta in campo le due formazioni che avevano inaugurato il Girone B il 23 agosto 2024, con il successo esterno degli abruzzesi per 2-1. Al ritorno, disputato il 22 dicembre 2024, le squadre hanno pareggiato 0-0.

La finale si gioca in doppio confronto: l’andata è prevista per lunedì 2 giugno allo stadio “Libero Liberati” di Terni, il ritorno sarà sabato 7 giugno all’“Adriatico” di Pescara. In palio, l’ultimo biglietto per la Serie B 2025/2026.