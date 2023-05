Serie C, da Arzignano l’Alfabeto della Gentilezza: il capitano ne è l’ambasciatore…

L’idea è nata nel capoluogo toscano dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti, ex addetto stampa della Lega Pro ed oggi Segretario Ussi Toscana, che è anche ambasciatrice alla gentilezza del progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza, coordinato da Luca Nardi.

In particolare, è portato avanti da una squadra di donne e uomini in tutta Italia per un totale di quasi 2.000 costruttori di Gentilezza, tra cui quasi 200 assessori alla Gentilezza.