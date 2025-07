Serie C, domani i tre gironi: la geografia della terza serie

La serie C può cominciare: 60 squadre da nord a sud si sfideranno nel canonico campionato di terza serie. Domani, la compilazione ufficiale dei gironi, che, come sempre, verteranno sui parametri geografici nord, centro, sud e isole.

Domani ci sarà la compilazione ufficiale dei tre gironi di serie C. Una volta accettati i ripescaggi della Pro Patria , dell' Inter u23 , e del Ravenna , e della non ammissione della Lucchese , Spal e Brescia , il campionato di terza serie può avere la sua tradizionale geografia.

Il regolamento di lega, prevede che le tre seconde squadre di Atalanta, Juventus ed Inter non giochino nello stesso girone. Una di queste, sarà inserita nel girone C, con relative scomodità di viaggio per chi dovrà viaggiare alla volta delle destinazioni settentrionali. La scelta, verterà su Atalanta ed Inter, vista l'impossibilità dei primi di partecipare al girone A, e della certezza della Juventus di non essere inserita nel girone C.