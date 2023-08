Serie C, i tre gironi: tanti derby all’orizzonte!

In attesa delle decisioni del Consiglio di Stato del 29 agosto su riammissioni e ripescaggi, ecco quali dovrebbero essere i derby nei nuovi tre gironi della Serie C.

Sergio Pace Redattore

I tre gironi di Serie C 2023/2024 stanno prendendo forma dopo che la sentenza del Tar ha accolto il ricorso del Lecco, che si vede ridare la Serie B conquistata sul campo, e rigettato quella della Reggina, esclusa dunque dalla serie cadetta. Con la bocciatura del Siena ecco la novità Atalanta U23, inserita nel Girone A. La Juventus Next Gen è stata dirottata invece nel girone B.

Nei gironi e nel calendario appare una X, quella della Casertana. Per avere l'ufficialità del ripescaggio della compagine campana (e quindi la riammissione del Brescia in Serie B) bisognerà attendere la decisione del Consiglio di Stato del 29 agosto. Lunedì 7 agosto, intanto, via alla ratifica dei gironi e dei relativi calendari. L'inizio del campionato slitta dal 27 agosto al 3 settembre. All'orizzonte, però, si prevede una scorpacciata di derby nei tre gironi.

Girone A, la Lombardia regala tanti derby

Per i tre gironi di Serie C è stato adottato il consueto criterio geografico con due linee orizzontali: Nord (Girone A), Centro (Girone B) e Sud (Girone C). La Lombardia è la regione che vanterà il maggior numero di derby stagionali in tutti e tre i gironi con ben 8 squadre: Albinoleffe, Atalanta U23, Giana, Lumezzane, Mantova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto e Renate.

Rimanendo al Girone A, segue il Veneto con Arzignano, Legnago, Padova, Vicenza e Virtus Verona. Nei derby piemontesi saranno protagoniste in tre: Alessandria, Novara e Pro Vercelli.

Girone B, la Toscana con quattro squadre

Anche nel Girone B non mancheranno appuntamenti caldi e sentiti. La Toscana avrà un numero minore di derby dal momento che in griglia di partenza saranno in quattro: Arezzo, Carrarese, Lucchese e Pontedera. Quattro squadre anche per la regione Marche: Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro.

Spostandoci in Emilia-Romagna, ecco il derby romagnolo Cesena-Rimini. Spal-Cesena il derby emiliano-romagnolo. In Liguria avremo un solo derby, quello tra Entella e il neopromosso Sestri Levante. Un derby a testa anche per altre tre regioni: Perugia-Gubbio (Umbria), Olbia-Torres (Sardegna) e Pescara-Pineto (Abruzzo).

Girone C, quanti derby in Campania

Nel Girone C a far da padrone è la Campania con sette squadre e tanti derby: Avellino, Benevento, Casertana (X), Giugliano, Juve Stabia, Sorrento e Turris. A seguire la Puglia rappresentata da sei squadre: Brindisi, Cerignola, Foggia, Francavilla, Monopoli e Taranto. In Sicilia tornerà il derby Catania-Messina, confermato il derby lucano Picerno-Potenza (Basilicata). Latina e Monterosi daranno vita al derby laziale. Quest'anno non ci saranno derby calabresi (Crotone unica rappresentante).