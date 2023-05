Serie C, il Brindisi si regala molti derby l’anno prossimo

Il Brindisi torna in C: battuta la Cavese nello spareggio. E ora festa. All'ultimo minuto arriva il gol della vittoria in contropiede Felleca fa 3-1. Grande festa in città e tra i tifosi.

Dopo aver vinto lo spareggio contro la Cavese per 3 a 1, il Brindisi torna in Serie C dopo ben 33 anni regalando una gioia immensa ai propri sostenitori. Il tifo non vede l'ora di rigiocare diversi derby dopo anni di assenza ed il numero è veramente da record.

I tifosi non vedono l'ora

Le partitissime saranno infatti diverse; la squadra del presidente Daniele Arigliano affronterà il derby provinciale contro la Virtus Francavilla - molto sentito da quelle parti. Uno dei match più attesi sarà quello contro il Taranto che non viene disputato dalla Serie D della stagione 1989-1990 ma con una tradizione pregressa che ci racconta di incontri incandescenti in Serie B negli anni '70.

Altre partitissime saranno quelle contro il Foggia (la gara manca dall'88-89) e il Monopoli (nella terza categoria italiana la gara manca da più di trent'anni anche se le due compagini si sono affrontate in Serie D e in Seconda Categoria). Ultimo - ma non per importanza - il derby contro l'Audace Cerignola inedito per la Lega