Serie C: la Turris sbanca il Lamberti e batte la Cavese

Nel girone C della serie C, vittoria della Turris in trasferta contro la Cavese: la doppietta di Luca Giannone è stata decisiva.

Nell'anticipo del girone C della serie C, la Turris si aggiudica il derby campano e vince contro la Cavese. La vittoria dei corallini è stata opera di grande concentrazione difensiva, che ha chiuso molti spazi ai padroni di casa.

Derby campano in serie C: la Turris batte la Cavese in trasferta

Le reti decisive per la vittoria della Turris sono state entrambe di Luca Giannone, capitano, ex giocatore della primavera del Napoli: Giannone ha segnato al quarto d'ora di gioco, e poi su calcio di rigore poco prima dell'ora di gioco. La Cavese mette paura agli ospiti quando accorcia le distanze grazie al tap-in di Sorrentino, che buca Marcone incolpevole e fuori dai pali. La squadra di Mirko Conte, alla prima esperienza da allenatore in prima, ora si trova al dodicesimo posto in classifica superando, momentaneamente, Foggia e Casertana. Quest'ultima, impegnata al Partenio per il derby contro l'Avellino. La Cavese, invece, rimane a metà classifica a dieci punti: campionato importante quello dei metelliani, dopo la promozione dalla serie D nella scorsa stagione.