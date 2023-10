Serie C, niente derby a Monopoli per gli ultras della Virtus Francavilla

Come prevedibile arriva lo stop ai tifosi della Virtus Francavilla: niente trasferta a Monopoli. Una partita considerata “a rischio”, a seguito anche dei precedenti tra le due tifoserie.

Lo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli sarà il teatro del sentitissimo derby - valido per il campionato di Serie C - tra la squadra di casa ed il Virtus Francavilla.

La partita è considerata a rischio dalle autorità competenti, visti gli storici disordini tra le due tifoserie che spesso avvengono. La Prefettura della Provincia di Bari ha annunciato quanto ci si aspettava: i sostenitori ospiti non potranno seguire la propria squadra nel match più importante della stagione.

Il divieto non riguarda solo il settore ospiti ma l'intero impianto. Le forze dell'ordine sono state, ugualmente, pre-allertate per evitare qualsiasi tipo di problematica relativa alla rivalità in essere tra i due gruppi ultras.